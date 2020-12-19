Royal Hastanesi Bandırmaspor 2 - 1 Ankaraspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Ankaraspor ile 19.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Royal Hastanesi Bandırmaspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın Royal Hastanesi Bandırmaspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 66. Gökay Güney, 12. Mahamadou Ba, 22. Hakan Bilgiç, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 27. Mehmet Yiğit, 90. Lacına Traore

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 6. Feyyaz Belen, 53. Orhan Ovacıklı, 99. Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Mıckael Franck Pote,9.dk (f), Ruben Rayos Serna,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Feyyaz Belen 87.dk, Sarı Kart Mehmet Yiğit 87.dk, Sarı Kart Hakan Bilgiç 61.dk, Sarı Kart Mahamadou Ba 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Selçuk Alibaz 85.dk, Hakan Bilgiç 62.dk, Mahamadou Ba 46.dk, Emır Halılovıc 46.dk, Lacına Traore 77.dk

Oyuna Girenler

Feyyaz Belen 85.dk, Orhan Ovacıklı 62.dk, Ruben Rayos Serna 46.dk, Rahmi Anıl Başaran 46.dk, Erkan Taşkıran 77.dk

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 94. Ali Rıza Kılıç, 7. Erıc Ayuk Mbu, 6. Mılos Stanojevıc, 61. Barış Zeren, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

1. Emre Koyuncu, 66. Levent Gülen, 23. Mete Çelik, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 8. Emre Can Atila, 33. Hacı Ömer Doğru, 77. Bernard Bulbwa, 17. Erdem Çetinkaya, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Erıc Ayuk Mbu,40.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ali Rıza Kılıç 45.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Zeren 83.dk, Ali Rıza Kılıç 46.dk, Basıt Abdulrahman Umar 76.dk

Oyuna Girenler

Bernard Bulbwa 83.dk, Erdem Çetinkaya 46.dk, Hacı Ömer Doğru 76.dk

TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 5 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 6 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 12 Menemenspor 13 3 5 5 14 18 14 -4 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür