2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106010258Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?2021 İzmir Katip Çelebi Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105710333Ankara'da 1 Mayıs eylemine polis engeli: 41 kişi gözaltına alındı!2021 Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910382Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Mayıs 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı 2021 Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072105171 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?2021 İstanbul Kültür Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203090132Savaşçı dizisi 103.bölüm full, tek parça izle |Fox TV canlı yayın izle 
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Royal Hastanesi Bandırmaspor 3-2 Adanaspor | Maç sonucu

Royal Hastanesi Bandırmaspor 3-2 Adanaspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin 33.haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Adanaspor'u 3-2 yendi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor 3-2 Adanaspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemeler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ögün Kamacı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 68 Vital), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 68 Serna), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Mert Ali Atakulu)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 58 Harun Kaya), Atalay Babacan (Dk. 58 Berkant Fırat), Ahmethan Köse, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Agoha (Dk. 58 Kingsley), Uğurcan Yazgılı (Dk. 89 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 80 Seth),

Goller: Dk.15 Selçuk Alibaz, Dk. 75 Erkan Taşkıran, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 65. Serdar Özkan, Dk. 67 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT