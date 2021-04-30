Royal Hastanesi Bandırmaspor 3-2 Adanaspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemeler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ögün Kamacı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 68 Vital), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 68 Serna), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Mert Ali Atakulu)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 58 Harun Kaya), Atalay Babacan (Dk. 58 Berkant Fırat), Ahmethan Köse, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Agoha (Dk. 58 Kingsley), Uğurcan Yazgılı (Dk. 89 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 80 Seth),

Goller: Dk.15 Selçuk Alibaz, Dk. 75 Erkan Taşkıran, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 65. Serdar Özkan, Dk. 67 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Royal Hastanesi Bandırmaspor)