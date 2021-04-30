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Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 33.haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Adanaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın yayını haberimizde...

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Connect uygulamasından 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR  - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR  - ADANASPOR MAÇI

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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