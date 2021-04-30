Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Connect uygulamasından 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.