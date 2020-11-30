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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Royal Hastanesi Bandırmaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 10. Mıckael Franck Pote, 26. Emır Halılovıc, 90. Lacına Traore

Yedekler

4. Fırat Arıkan, 74. Bora Onay Ergin, 75. Mert Ali Atakulu, 17. Doğan Can Davas

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Erkan Taşkıran,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Feyyaz Belen 90+1.dk, Sarı Kart Onur Akbay 53.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Erkan Taşkıran 69.dk, Lacına Traore 77.dk, Ruben Rayos Serna 90+3.dk

Oyuna Girenler

Doğan Can Davas 69.dk, Fırat Arıkan 77.dk, Mert Ali Atakulu 90+3.dk

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 35. Batuhan İşçiler, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 24. Anıl Taşdemir, 7. Celal Emir Dede, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 11. Oltıon Bılallı, 14. Bosse Adam Cedrıc Kore, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 28. Şahin Bayram, 25. Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Uğur Aygören 27.dk, Sarı Kart Cumali Bişi 89.dk, Sarı Kart Serdar Güncü 34.dk, Sarı Kart Celal Emir Dede 36.dk, Sarı Kart Antonıo Mrsıc 19.dk

Oyundan Çıkanlar

Anıl Taşdemir 86.dk, Serdar Güncü 77.dk

Oyuna Girenler

Abraham Nnamdı Nwankwo 86.dk, Bosse Adam Cedrıc Kore 77.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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