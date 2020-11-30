Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Royal Hastanesi Bandırmaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 10. Mıckael Franck Pote, 26. Emır Halılovıc, 90. Lacına Traore

Yedekler

4. Fırat Arıkan, 74. Bora Onay Ergin, 75. Mert Ali Atakulu, 17. Doğan Can Davas

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Erkan Taşkıran,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Feyyaz Belen 90+1.dk, Sarı Kart Onur Akbay 53.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Erkan Taşkıran 69.dk, Lacına Traore 77.dk, Ruben Rayos Serna 90+3.dk

Oyuna Girenler

Doğan Can Davas 69.dk, Fırat Arıkan 77.dk, Mert Ali Atakulu 90+3.dk

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 35. Batuhan İşçiler, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 24. Anıl Taşdemir, 7. Celal Emir Dede, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 11. Oltıon Bılallı, 14. Bosse Adam Cedrıc Kore, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 28. Şahin Bayram, 25. Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Uğur Aygören 27.dk, Sarı Kart Cumali Bişi 89.dk, Sarı Kart Serdar Güncü 34.dk, Sarı Kart Celal Emir Dede 36.dk, Sarı Kart Antonıo Mrsıc 19.dk

Oyundan Çıkanlar

Anıl Taşdemir 86.dk, Serdar Güncü 77.dk

Oyuna Girenler

Abraham Nnamdı Nwankwo 86.dk, Bosse Adam Cedrıc Kore 77.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür