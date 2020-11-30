Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Royal Hastanesi Bandırmaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 10. Mıckael Franck Pote, 26. Emır Halılovıc, 90. Lacına Traore
Yedekler
4. Fırat Arıkan, 74. Bora Onay Ergin, 75. Mert Ali Atakulu, 17. Doğan Can Davas
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Erkan Taşkıran,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Feyyaz Belen 90+1.dk, Sarı Kart Onur Akbay 53.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Erkan Taşkıran 69.dk, Lacına Traore 77.dk, Ruben Rayos Serna 90+3.dk
Oyuna Girenler
Doğan Can Davas 69.dk, Fırat Arıkan 77.dk, Mert Ali Atakulu 90+3.dk
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 35. Batuhan İşçiler, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 24. Anıl Taşdemir, 7. Celal Emir Dede, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 11. Oltıon Bılallı, 14. Bosse Adam Cedrıc Kore, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 28. Şahin Bayram, 25. Sedat Yiğit Kurnaz
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Uğur Aygören 27.dk, Sarı Kart Cumali Bişi 89.dk, Sarı Kart Serdar Güncü 34.dk, Sarı Kart Celal Emir Dede 36.dk, Sarı Kart Antonıo Mrsıc 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Anıl Taşdemir 86.dk, Serdar Güncü 77.dk
Oyuna Girenler
Abraham Nnamdı Nwankwo 86.dk, Bosse Adam Cedrıc Kore 77.dk
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor