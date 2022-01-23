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Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkihaberimizde...

Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde... 

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.30'da  Bandırma 17 Eylül Stadı'nda başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Bersan Duran yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olarak görevlendirildi.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI İÇİN TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
22. CANER CAVLUN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
14. MEHMET ÖZCAN
17. DOĞAN CAN DAVAS
7. GUIDO KOÇER
10. KERİM AVCI
11. PHILIPPE PAULIN KENY

BB Erzurumspor İlk 11

29. JAKUB SZUMSKI
35. ORHAN OVACIKLI
5. HASAN BATUHAN ARTARSLAN
2. MUSTAFA AKBAŞ
53. MUCAHİT ALBAYRAK
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
27. MARTIN HASEK
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
39. EREN TOZLU
10. AHMET CANBAZ
25. AARON SAMUEL OLANARE

Bölge Gündem Editör Ekibi
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