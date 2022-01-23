Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Bersan Duran yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olarak görevlendirildi.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI İÇİN TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS

6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA

22. CANER CAVLUN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

14. MEHMET ÖZCAN

17. DOĞAN CAN DAVAS

7. GUIDO KOÇER

10. KERİM AVCI

11. PHILIPPE PAULIN KENY

BB Erzurumspor İlk 11

29. JAKUB SZUMSKI

35. ORHAN OVACIKLI

5. HASAN BATUHAN ARTARSLAN

2. MUSTAFA AKBAŞ

53. MUCAHİT ALBAYRAK

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

27. MARTIN HASEK

11. ARVYDAS NOVIKOVAS

39. EREN TOZLU

10. AHMET CANBAZ

25. AARON SAMUEL OLANARE