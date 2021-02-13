Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında İstanbulspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?
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Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın
Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Alper Çetin(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 89. Andreı Gabrıel Torje, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 25. Selçuk Alibaz
Yedekler
91. Zülküf Özer, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 27. Mehmet Yiğit, 71. Aygün Özışıkyıldız, 88. Taha Yalçıner, 17. Doğan Can Davas
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Selçuk Alibaz, Rayo
Kartlar
Selçuk Alibaz, Onur Akbay, Emır Halılovıc.
Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 50. Kerem Baykuş, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
40. Marın Ljubıc, 4. Mehmet Yeşil, 15. Uygar Mert Zeybek, 18. Koray Kılınç, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 7. Ali Dere, 77. Kağan Miray Bağış, 90. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
Valon Ethemı
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|6
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|7
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|8
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor