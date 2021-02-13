Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında İstanbulspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu? Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 89. Andreı Gabrıel Torje, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 25. Selçuk Alibaz

Yedekler

91. Zülküf Özer, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 27. Mehmet Yiğit, 71. Aygün Özışıkyıldız, 88. Taha Yalçıner, 17. Doğan Can Davas

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Selçuk Alibaz, Rayo

Kartlar

Selçuk Alibaz, Onur Akbay, Emır Halılovıc.

Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 50. Kerem Baykuş, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 4. Mehmet Yeşil, 15. Uygar Mert Zeybek, 18. Koray Kılınç, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 7. Ali Dere, 77. Kağan Miray Bağış, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Valon Ethemı

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 6 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 7 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 8 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür