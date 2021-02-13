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Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında İstanbulspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 89. Andreı Gabrıel Torje, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 25. Selçuk Alibaz

Yedekler

91. Zülküf Özer, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 27. Mehmet Yiğit, 71. Aygün Özışıkyıldız, 88. Taha Yalçıner, 17. Doğan Can Davas

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Selçuk Alibaz, Rayo

Kartlar

Selçuk Alibaz, Onur Akbay, Emır Halılovıc.

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 50. Kerem Baykuş, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 4. Mehmet Yeşil, 15. Uygar Mert Zeybek, 18. Koray Kılınç, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 7. Ali Dere, 77. Kağan Miray Bağış, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Valon Ethemı

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor20135232144418
2İstanbulspor21124544254019
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Altınordu2111463128373
6Tuzlaspor2011363127364
7Altay20112736203516
8Ankara Keçiörengücü20104625143411
9Bursaspor209383532303
10Bandırmaspor219392624302
11Ümraniyespor21768263127-5
12Adanaspor2073102926243
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor21071412477-35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür

12.02.2021Ankaraspor0-3Altınordu
13.02.2021Bandırmaspor2-1İstanbulspor
13.02.2021Altay Ankara Keçiörengücü
13.02.2021Akhisarspor Samsunspor
13.02.2021Ümraniyespor3-0Eskişehirspor
14.02.2021Osmanlıspor FK Altınordu
14.02.2021Menemenspor Balıkesirspor
14.02.2021Boluspor Giresunspor
14.02.2021Adanaspor Adana Demirspor
15.02.2021Bursaspor Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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