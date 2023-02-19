Royner Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Royner Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Royner Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Royner Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Royner Benitez 21 Haziran 2005 tarihinde Turbaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Royner Andrés Benítez Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Royner Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Royner Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına - tarihinde katılmıştır. Royner Benitez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Royner Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Royner Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Royner Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Royner Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Royner Benitez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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