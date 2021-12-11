İnfiale yol açan görüntüler! Maymuna kokain içirmeye çalıştı, klozete attıMasumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan’ın bilinmeyenleri... Hayali ne olmaktı?Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladıRoza ne demek, TDK'ya göre Roza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bora Gencer 13 yıllık eşi Hülya Gencer'den tel celsede boşandıABD'de enflasyon zirveyi gördü, Türkiye'de altın fiyatları fırladı! Rekor üstüne rekor geldi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Eda Ece, Danilo ile aşk iddialarına çok kızdı, dayanamadı konuştu:" Bu haberler çok ayıp"Son dakika | Ankara Kahramankazan'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden çok acı fotoğraflar...İkebana ne demek, TDK'ya göre İkebana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Burcu Esmersoy'un ismini vermediği yeni sevgilisi objektiflere takıldı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Roza ne demek, TDK'ya göre Roza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Roza ne demek, TDK'ya göre Roza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Roza kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Roza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Roza nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Roza kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Roza ne demek, TDK'ya göre Roza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Roza ne demek? Roza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi roza kelimesi. Peki roza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre roza nedir, roza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ROZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Roza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Roza kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre roza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür pembe elmas
- Bu elmasla yapılan (takı)

ROZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Roza küpe.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT