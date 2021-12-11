Roza ne demek, TDK'ya göre Roza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Roza ne demek? Roza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi roza kelimesi. Peki roza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre roza nedir, roza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ROZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Roza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Roza kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre roza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür pembe elmas

- Bu elmasla yapılan (takı)



ROZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Roza küpe.

