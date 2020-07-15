Coşkun Sabah'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Roza Sabah sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yurt dışında okuyan Roza Sabah magazin dünyasından da uzak durmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde "Geçinemiyorum" dediği iddia edilerek gündem olan Coşkun Sabah'ın yurt dışında okuttuğu kızı Roza Sabah instagram fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Coşkun Sabah'ın 2017 yılında boşandığı Türkiye eski güzeli Ceyda Okay'dan olan iki kızından biri olan Roza Sabah güzelliği dışında zerafetiyle dikkatleri çekiyor.

Roza Sabah'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alıyor.

ROZA SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."

ROZA SABAH INSTAGRAM HESABI

Güzelliği ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın ınstagram hesabı google'da en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Rosa Sabah Instagram hesabı: rozasabah