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Roze ne demek, TDK'ya göre Roze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Roze kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Roze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Roze nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Roze kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Roze ne demek, TDK'ya göre Roze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Roze ne demek? Roze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi roze kelimesi. Peki roze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre roze nedir, roze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ROZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Roze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Roze kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre roze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür pembe şarap, gül şarabı

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