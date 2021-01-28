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  3. Rozeti takıldı! Artvinli Recep Tayyip Erdoğan artık AK Partili oldu

Rozeti takıldı! Artvinli Recep Tayyip Erdoğan artık AK Partili oldu

Artvin'de AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki gence Artvin Milletvekili Erkan Balta tarafından parti rozeti takıldı. AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen törenle gerçekleştirilen bu olay kameralara kaydedildi.

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28 Ocak 2021 Perşembe 10:26
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