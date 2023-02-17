Rrezart Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rrezart Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rrezart Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rrezart Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rrezart Hoxha 26 Mayıs 1998 tarihinde Schwyz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rrezart Hoxha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rrezart Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rrezart Hoxha'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rrezart Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rrezart Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rrezart Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rrezart Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

9 Temmuz 2018 yılında FC Wil 1900

3 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

14 Ağu 2020 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Rrezart Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rrezart Hoxha şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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