Rrezart Kokollari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rrezart Kokollari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rrezart Kokollari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rrezart Kokollari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rrezart Kokollari 3 Şubat 2003 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rrezart Kokollari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rrezart Kokollari'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rrezart Kokollari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rrezart Kokollari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U17
21 Temmuz 2019 yılında Azzurri LS
27 Şubat 2020 yılında Team Vaud U17
9 Temmuz 2021 yılında Yverdon II U21
29 Temmuz 2022 yılında San Luca
30 Ocak 2023 yılında FK Kukësi
Rrezart Kokollari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rrezart Kokollari şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Rrezart Kokollari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kuzey Makedonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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