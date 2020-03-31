RTEÜ Rektörü Karaman’dan "Bize bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Bize bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı #bizbizeyeteriz kampanyasına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'da 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı "Millete Sesleniş'in ardından kampanyaya destekler devam ediyor. RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyayı desteklediğini ve 1 maaşını bağışladığını açıkladı. Karaman yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı #BizBizeYeteriz TÜRKİYEM yardım kampanyasını destekliyor ve 1 maaşımı bağışlıyorum. Haydi RTEÜ ailesi, göster kendini" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA