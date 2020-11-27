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RTÜK açıkladı! Dünyaca ünlü müzik platformuna erişim engeli

RTÜK'ten yapılan açıklamada dijital müzik dinleme platformu Tidal'ın lisans başvurusu yapmaması sebebiyle sulh ceza hakimliğine başvurulduğuna ilişkin mahkemenin söz konusu yayın ile ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verdiğini duyurdu.

RTÜK açıkladı! Dünyaca ünlü müzik platformuna erişim engeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan dijital müzik dinleme platformu Tidal ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 Kasım Pazartesi günü internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerinin ilan edilerek ihtarda bulunulduğu hatırlatıldı.

RTÜK'ün resmi web sitesine eklenen ihtar metninde, aralarında dijital müzik dinleme platformlarından com uzantılı URL adresine sahip Tidal'ın da yer aldığı yayıncıların açıkça belirtilerek, kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanındığı ifade edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda yapılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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