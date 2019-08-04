RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tartışmalara noktayı koydu!

Yeni çıkan yönetmelikle, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na denetleme yetkisi verildi. Netflix, PuhuTV ve Blu TV gibi platformların Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yayın lisansı alması gerekecek. Lisans alındıktan sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu denetimi devam edecek.

VATANDAŞIN YÜZDE 70,4'Ü 'DENETLESİN' DİYOR, DENETİM OLMASIN DİYENLERİN ORANI İSE YÜZDE 13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzleyici Eğilimleri Araştırması 2018 verilerine göre, vatandaşların yüzde 70,4'ünün internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi gerektiğini düşündüğünü, "Denetim olmasın" diyenlerin oranının yüzde 13 olduğunu bildirdi.

Aynı araştırmada, internet üzerinden yayın yapan bazı platformlara üyeliği olanların görüşlerine de yer verildiğine değinen Şahin, bunlardan birine üye olan ve yayınları takip edenlerin yüzde 65,9'unun bu platformlarda denetim olması, yüzde 29,5’inin de denetim olmamasını istediğini söyledi.

'ÜLKEMİZ BU DEMOKRATİK DÜZENLEMEYLE PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI'

Şahin, "Birçok ülkede internet yayın içeriklerinin denetlenmesi ve içerik üreticilerinin lisanslanmasına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ülkemiz, internet yayıncılık alanına ilişkin hayata geçirdiği demokratik düzenlemesiyle pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı." ifadesini kullandı.