RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den, Kurul üyesi İlhan Taşçı’ya sert tepki: İftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul üyesi İlhan Taşçı’nın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yaptığı yönündeki sözleri üzerine açıklamada bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, Taşçı'ya tepki göstererek Taşçı’nın yaptığı, ’RTÜK 2021 Karnesi’ açıklamasında verileri çarpıttığını ifade etti.

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Halk TV, TELE 1, FOX TV, KRT ve Habertürk’e toplam 71 ceza kesildiğini söyleyip çalışan 800 personelin sadece dört kanalı izlediğini iddia etmişti.

Taşcı, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-NET ve CNN Türk kanallarına ise yıl boyunca hiç ceza verilmediğini ifade etmişti.