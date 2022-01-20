RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin ifadelerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşarak tarafsızlığın, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereği olduğunu belirtti. Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Şahin, 6112 sayılı yasanın bunu emrettiğini dile getirerek kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

"TARAFSIZLIK BASIN ETİĞİNİN GEREĞİDİR"

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."