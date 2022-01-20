AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi açık öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?Yasa dışı maç yayınına artık geçit yok! TFF ve dev şirketler bir araya geldi!Kazım isminin anlamı nedir, Kazım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeFaiz kararı öncesi altın fiyatları şaha kalktı! Yatırım yapan mutlu, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKurnazlığı canından etti! Kısıtlamalardan muaf olmak için bilerek koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Hana Hoka hayatını kaybetti!Hıçkırık Hint filmi Türkçe dublaj full tek parça izle | Hıçkırık Hint filmi konusu ne, oyuncuları kim?Kayın isminin anlamı nedir, Kayın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beyaz örtüye bürünmeyen şehir kalmayacak, tüm Türkiye kar topu oynayacak! Kar kahini Kerem Ökten, gün vererek müjdeyi duyurdu!Günlük burç yorumları 20 Ocak 2022 Perşembe | Boğalar kabuğuna çekiliyor; Balıkların arzuları başını yakıyor!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin geçtiğimiz gün ekrana gelen programda kullandığı ifadeler üzerine kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin ifadelerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşarak tarafsızlığın, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereği olduğunu belirtti. Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Şahin, 6112 sayılı yasanın bunu emrettiğini dile getirerek kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

 

"TARAFSIZLIK BASIN ETİĞİNİN GEREĞİDİR"

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."

 

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT