RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs yayınları' uyarısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs yayınları ile ilgili "Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerekmektedir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün televizyon kanallarının yöneticileriyle yaptıkları koronavirüs gündemli toplantı sürerken bir televizyon kanalında fahiş hata yapıldığını bildirdi. Şahin, "Dünya salgın hastalığının pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır. Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

'KORKU VE PANİĞE SEBEP OLACAK İFADELERDEN KAÇINILMALI'

Şahin, "Evde kal" çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri yakinen takip eden vatandaşlara doğru bilgileri ulaştırmak zorunda olduklarını belirterek, "Haber metinlerimizden, ekranlara getirdiğimiz alt yazılardan, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri dahil her yapım unsurundan yayıncılarımız sorumludur. Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA