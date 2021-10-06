Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından FOX TV'de ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e ilişkin açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası RTÜK FOX TV hakkında neden inceleme başlattı? İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş Selahattin Demirtaş hakkında ne dedi? gibi soruları yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RTÜK FOX TV HAKKINDA NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

FOX TV'de İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olayları üzerinden 7 yıl geçmesi sonrası Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı İsmail Küçükkaya ile Çalar saat'e konuk etti. İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve bu konuda hükümeti suçlaması izleyenlerin gözünden kaçmadı. Birçok kişi canlı yayındaki ifadelere tepki gösterdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE BAŞAK DEMİRTAŞ SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA NE DEDİ?

Tepki Çeken yayında Küçükkaya, terör soruşturmasından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı. Başak Demirtaş'ın terörden tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş hakkında güzelleme yapması dikkatlerden kaçmadı.

RTÜK SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan FOX TV'deki canlı yayına ilişkin açıklama yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

FOX TV'de İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olayları üzerinden 7 yıl geçmesi sonrası Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı İsmail Küçükkaya ile Çalar saat'e konuk etti. İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve bu konuda hükümeti suçlaması izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Tepki Çeken yayında Küçükkaya, terör soruşturmasından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı.

6-7 EKİM OLAYLARI HAKKINDA

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 7 yıl geçti.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

386 TUTUKLAMA

Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıkların ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.