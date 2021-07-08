RTÜK gözünün yaşına bakmadı! Kural ihlali yapan 5 kanala ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT ve TV 100 kanallarına ceza yağdırdı. Yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanana kanallarla ilgili, Üst Kurul cezaların nedenini kamuoyuyla paylaştı.

UZMAN RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü belirtildi.

"FOX TV'DE TARAFSIZLIK İLKESİNE UYULMADI"

FOX Tv'de ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin 3 farklı haberdeki ifadelerinin yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildiği kaydedildi. Tepeli'nin ifadelerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak FOX TV'ye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

"TELE 1 PROGRAMLARINDAKİ DİYALOGLARA CEZA"

Cezalarla ilgili yapılan açıklamalarda, Tele 1 kanalına da "5. Boyut" program konuğu Mehmet Tezkan ve "Gün Başlıyor" program sunucusu Can Ataklı'nın sözleri nedeniyle ceza uygulandı. Tele 1'e ayrıca "Türkiye'nin Gündemi" programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı.

Üst Kurul açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşmasının canlı yayınla verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşma sırasında geri plandaki topluluğun attığı sloganların, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin ihlal ettiği, bunların Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ile kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı."

KRT TV VE HALK TV

RTÜK'ün aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da idari para cezası müeyyidesi uyguladığı bildirildi. Cezalardan nasibini alan diğer kanal ise Halk Tv oldu. Üst Kurul'un Halk TV'de yayınlanan "İki Yorum" programında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun kullandığı ifadelere ilişkin "RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili Üst Kurul'un açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Yayında CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen 'Cemo' isimli şarkının Grup Yorum'un DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davanın iddianamesine 'terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmek' iddiasıyla dahil edildiği tespit edilerek, ilgili yayın nedeniyle yayıncı kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı."

"YAYIN DİLİ KABA VE ARGO" DENİLDİ

Üst Kurul'un açıklamasında TV100 kanalının da ceza aldığı ifade edildi. Açıklamada TV 100'ün "Var Odası" programında, yayın ilkeleri arasında yer alan "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdiği vurgulanarak, kanala idari para cezası uygulandığı bildirildi.

"Şimdi Konuşalım" programında ise "YPG'ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne" ilişkin ifadelerin yer aldığına dikkat çekilerek, bunların doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık taşıdığı söylendi.