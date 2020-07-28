RTÜK, Halk TV'ye ceza vermişti! RTÜK Üyesinden flaş paylaşım

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Halk TV'ye 5 günlük ekran karartma cezası verilmişti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği bu ceza Pazartesi günü Halk TV'ye 1 Ağustos'ta uygulanması için tebliğ edilmişti.

Bu durum dolayısıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, alınan kararı yargıya taşımıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi, cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi…”

NE OLMUŞTU?

RTÜK, 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen olağan toplantısında izleme raporlarını değerlendirerek yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uygulamıştı.

Tele 1 kanalının 30 Nisan 2020 tarihli ana haber bülteninde ve 24 Mayıs 2020'deki "Karanlıktan Aydınlığa" isimli programında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik maksadını aşan suçlamalar, izleme uzmanlarınca raporlaştırılmıştı.

Tele 1'deki program konuğu yazar Cemil Kılıç'ın sözleri, Diyanet İşleri Başkanlığının tüzel kişiliğini hedef alan, toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadeler, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirilmişti.

Yayındaki ifadeler 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edilmiş ve 23 Mart 2020 tarihinde de aynı ihlali yapan Tele 1'e RTÜK tarafından 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmişti.

2. ABDÜLHAMİD'E HAKARETE CEZA

Tele 1'de yayınlanan "18 Dakika" programında sunucu Merdan Yanardağ'ın Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik cümleleri yayın ihlali olarak tespit edilerek kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmıştı:

Yine program sunucusunun RTÜK üyelerini cahillikle, bilgisizlikle ve düşmanlıkla suçlaması ve hakaret etmesi yaptırım sebebi sayılmıştı.

Hem RTÜK'ün tüzel kişiliği hem de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyeleri ve uzmanları hakkında eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler nedeniyle Tele 1 hakkında idari para cezası verilmişti..

RTÜK'TEN HALK TV'YE CEZA

Üst Kurul Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması nedeniyle kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verilmişti.

SAHTE İLAÇ PAZARLAYANLARA CEZA

Üst Kurul, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlayan 1 AN TV, Ber TV, Alaska TV, Arafat TV, Top Shop TV, Dolunay TV ve Süper TV kanalarına yayın durdurma ve ağır para cezası müeyyideleri uyguladı.