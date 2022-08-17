RTÜK, Netflix, HaberTürk, Halk TV ve TELE1'e ceza verdi!

RTÜK'ün cezaya ilişkin açıklamalarında: "RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar Cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma/ tahammül etme sorumluluğu yükler. RTÜK, Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği/onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır" ifadelerine yer verildi.

"MUSA PEYGAMBER" DEĞERLENDİRMESİNE CEZA

RTÜK üyesi Okan Konuralp şu ifadeleri kullandı: "RTÜK, Habertürk’e de Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdi. Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı.TELE1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, Netflix’e ise 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi."

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