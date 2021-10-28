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RTÜK o sahneleri es geçmedi! İlk bölümü yayınlanan El Kızı isimli dizi ceza aldı!

FOX TV’nin ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi olan El kızı'na RTÜK’ten ceza geldi. Dizideki tartışmalı sahnelerin incelenmesi sonucu yayın ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi ve yayıncı kuruluş FOX'a idari para cezası uygulandı.

RTÜK o sahneleri es geçmedi! İlk bölümü yayınlanan El Kızı isimli dizi ceza aldı!

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği El Kızı dizisi, 23 Ekim Cumartesi akşamı 1. bölümüyle Fox TV'de seyirci karşısına çıktı.

Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı Elkızı dizisi ilk bölümüyle RTÜK'ten kaçamadı.

KADINA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ İÇERİYOR

RTÜK yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle diziye ceza verdi. Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerinde evcil bir köpeğin silahla öldürüldüğü ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin olduğu tespit edildi. Yapılan oylama sonucu FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

RTÜK o sahneleri es geçmedi! İlk bölümü yayınlanan El Kızı isimli dizi ceza aldı!

EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.

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