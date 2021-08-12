RTÜK üyesi İlhan Taşçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça arananlar arasına girdi. Biz de İlhan Taşçı ile ilgili bilgileri ve daha fazlasını haberimizde derledik.

İLHAN TAŞÇI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

46 yaşında olan İlhan Taşcı, 1975 yılında Konya-Cihanbeyli’de doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı.

Newyork’ta 11 Eylül 2001 tarihindeki İkiz Kuleler saldırısını düzenlediği ileri sürülen El Kaide’nin Türkiye’deki parasal kaynak ve bağlantılarına ilişkin haberleriyle 2001 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği “Gazetecilik Başarı” ödülüne değer görüldü.

Üst düzey bürokratların da adının karıştığı milyonlarca dolarlık akaryakıt kaçaklığına ilişkin haberleriyle 2005 yılında Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

İlhan Taşcı, Türkiye'nin geniş bir alanında istihbarat çalışması yapmak üzere kurulması öngörülen gizli bir örgütün kurulma hazırlığı ve örgütün harcamalarının örtülü ödenekten karşılanması planlarına ilişkin “Kaçakçılıkta Özel İstihbarat Örgütü” haberleriyle de 2005 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından başarılı gazeteci ödülüne değer görüldü.

İlhan Taşcı, İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatlerine yönelik soruşturmaların siyasi baskılarla durdurularak, dosyaların sümenaltı edilişine ilişkin “Cemaate dokunulamadı” haberleriyle de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen 2009 yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı ödülüne siyasi haber dalında layık görüldü.

Kitapları ve yazılarıyla Türkçe’ye katkılarından dolayı Dil Derneği tarafından 2017’de Onur Ödülüne değer görülen İlhan Taşcı’nın inceleme ve araştırma kitapları arasında; Maskesiz Soygun (15. Basım 2011), Babam Sağ Olsun (5. Basım, 2011), Telekulağın Duydukları (2. Basım, 2009), Cüppeli Adalet (8. Basım 2011), İlahi Adalet (6. Basım 2011) yer alıyor. 2012 yılında yayımlanan Ömrümün Son Hükmü, İlhan Taşcı’nın ilk romanıdır. 2013 yılında mahkemelerde ifade veren gizli tanıkları mercek altına aldığı Kim Bu Gizli Tanıklar, Ne Anlatıyorlar Gizli Tanıdık; 2014 yılında ise yasadışı telefon dinlemelerini irdelediği Paralel Hat kitabı yayımlanmıştır.

İlhan Taşcı, BBC Türkçe servisinin Ankara muhabirliğini yaparak, siyasi analizler yazdı. Taşcı, Halk TV’de de haftalık programlar hazırlayıp, sundu.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen “Araştırmacı Gazetecilik” kursunda eğitmen olarak görev aldı. TRT Ankara Radyosu’nda yayımlanan Gündem isimli programda haftalık programda haftalık yorumlar yapan İlhan Taşcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından 16.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Evli olan RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın Çınar Tümer isminde bir oğlu vardır.

NE OLDU?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, "yangın haberlerine 'özel hat' üzerinden sansür girişimini deşifre etmesi" gerekçe gösterilerek toplantıya alınmadı. ardından, RTÜK önünde basın açıklaması yapan Taşçı, "Yasa dışı yollarla bu mücadelenin engellenmesi mümkün değildir. Bundan sonra susmayacağım, onlar bildiklerini yapsınlar. Kıblemiz hukuktur, hakikattir; gazetecilerin önündeki engellerin kaldırılması için mücadele vermektir. Yangın gösterilmediği zaman, cayır cayır yanan Türkiye gerçeği ortadan kalkacak mı?" diye sordu.

