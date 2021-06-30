RTÜK üyesi Orhan Karataş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te yerleri boşalan 3 üyelik için yeni seçim yapıldı. Seçilen isimlerden AK Parti, Orhan Karataş'ın kim olduğu merak konusu oldu.

RTÜK ÜYESİ ORHAN KARATAŞ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

1960 yılında Kars Sarıkamış’ta dünyaya gelen Orhan Karataş, ilköğretimini ve ortaöğretimini memleketi olan Sarıkamış’ta tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu kazanan ve bahse konu okuldan mezun olan Karataş, gazetecilik yapmaya başlamıştır. 1984 yılında ilk olarak Türk Haberler Ajansı’nda çalışmaya başlayan Karataş, akabinde Türkiye Gazetesi’nin Ankara bürosunda görev almıştır.

TGRT Haber Müdürü olarak da belli bir süre çalışan Karataş, 2001 yılı Kasım ayından itibaren Ortadoğu Gazetesi’nde yazmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetenin Ankara temsilcisi olarak da görev yapan Karataş, aradan geçen uzun yıllar boyunca bu görevini sürdürmüş ve çeşitli televizyon kanallarında açık oturumlara da yorumcu olarak katılmıştır. Yazar, Ortadoğu Gazetesi’ndeki görevlerinden 25 Temmuz 2018’de ayrılmıştır. Orhan Karataş şuan Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.