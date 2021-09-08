RTÜK yayıncılık ilkelerini ihlal eden programlara acımadı! Gündüz kuşağının izlenen programlarına tek tek ceza uygulandı, bir program hariç!

RTÜK, Üst Kurulu, 6112 sayılı Yasa kapsamında yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle çok sayıda programa ceza uyguladı. Özellikle gündüz kuşağında ekranlara gelen ve tüm toplum yapısına ters şekilde çarpık ilişki ve olayları içerisinde barındıran programlara ceza uygulandı.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre izleme dosyalarını görüşen Üst Kurul yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden programlara çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu kapsamda FOX TV'de öğle kuşağında ekranlara gelen ve sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ECE ÜNER İLE SUSMA

Show TV Ana Haber sunuculuğunu bırakan Ece Üner'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında yaşanan olaylar "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

Show Tv'nin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

HALK TV DE NASİBİNİ ALDI

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" isimli programda, konuk İsmail Saymaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadın hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.

TELE 1'E CEZA YAĞDI

Tele 1'de yayınlanan "4 Soru 4 Cevap" programı hakkındaki izleme raporunu ele alan Üst Kurul, yayın konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri hakkındaki sözlerinin, "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle kanal hakkında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Üst Kurul, aynı programın başka bir bölümünde Yanardağ'ın sözlerinin "Yayın hizmetleri ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek Tele1'e idari para cezası verdi.

"4 Soru 4 Cevap" programına konuk olan Yanardağ'ın "hükümete, spor camiasına ve TRT'ye hakaret içeren sözlerinden" dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK, "8. Gün" programını da inceleyerek "Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün hakkındaki asılsız iddialar" nedeniyle TR 35 kanalına müeyyide uyguladı.