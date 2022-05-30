RTÜK'ten bardak fırlatan FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'ye ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde çiftçilerin durumuna ilişkin haber sunan ve devamında isyan ederek habere olan tepkisini masadaki bardağı fırlatarak gösteren FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'ye acımadı. Kurum, Tepeli'nin kamera karşısındaki tavrına 'Toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olduğu' gerekçesini sunarak, incelemeye alındığını duyurmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı ile ilgili iddialarını yayınlayan dört kanala ceza vermişti.

PARA CEZASI

RTÜK üyesi Okan Konuralp, KRT, TELE1, FLASH TV ve HALK TV'ye verilen bu cezaların dışında FOX TV'nin de ceza aldığını açıkladı.

Konuralp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

'RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları eşzamanlı yayınlayan dört tv kanalına para cezası verdi. __RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nu susturma planının parçası olduğunu, bile isteye resmileştirmiştir.

Cezaların hukuki muhataplarının KRT, TELE1, FLASH HABER ve HALKTV olması, Anamuhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yetmez! Üstelik, TV’lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir tükenmişlik halinin tezahürüdür.

Marx ve Zizek’ten esinlenerek, durumu şöyle tanımlıyorum: “Susturamayacaklarını biliyorlar yine de yapıyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor!” Bugün itibariyle demokrasiden yana olanların sustuğunu, tarihin yazmadığını da anımsamak gerekir; umutsuzluğa kapılmayın.

Son not: Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ifadelerine yer vererek, madde madde verilen cezanın sebeplerini açıkladı.