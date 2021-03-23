RTÜK'ten HDP'ye 'ret' yanıtı! Şikayet dilekçeleri haksız bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun son toplantısında HDP gündeme alındı. HDP çeşitli tv kanalları hakkında şikayette bulunmuştu. RTÜK, HDP'nin şikayetlerini haklı bulmadı. Şikayete konu olan tv programları üst kurul uzmanları tarafından incelendi. Yapılan incelemenin ardından RTÜK, HDP’nin taleplerini yerinde görmediğini bildirdi.

"HDP, KAOS OLUŞTURMANIN PEŞİNDE"

HDP'nin şikayet dilekçelerinde yer alan Nedim Şener’in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş’in sunduğu Habertürk Gündem programı ele alındı. Programda Nedim Şener, HDP'nin Türkiye'de bir kaos oluşturma peşinde olduğunu belirtiyor. Gazeteci Şener'in “İçerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar” demesini yasa ihlali olarak belirten HDP'nin dilekçesi haksız bulundu.

"HDP SAVUNULAMAYACAK ŞEKİLDE SUÇA BATMIŞTIR"

HDP’nin Habertürk şikâyetinde başka programlara da yer verildi. “Türkiye’nin Nabzı” programında, konuk gazeteci Metin Özkan’ın HDP milletvekillerinin Gazi Meclisi tehdit ettiği iddiası da HDP'yi rahatsız eden konular arasındaydı. Üst Kurul ise, ilgili uzman raporu doğrultusunda yayında herhangi bir yasa ihlali olmadığına karar verdi. RTÜK, Para Gündem programında siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin’in HDP yöneticileriyle alakalı olarak “Savunulamayacak derecede suça batmışlar” şeklindeki ifadeleri hakkındaki başvuruyu da reddetti.

RTÜK’te masadaki diğer bir dosya A Haber’in Memleket Meselesi programına ilişkindi. “HDP il binasında PKK sığınağı” kuşak bandının şikayet edildiği HDP dilekçesi haksız bulunan bir diğer konu oldu. RTÜK tarafından geri çevrilen dilekçeler sonrasında, yaptırıma gerek olmadığı kararı verildi.

"DEMİRTAŞ 53 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞ"

Ayrıca, A Haber sunucusu Erkan Tan’ın canlı yayında HDP’nin terör sevicilerden bir topluluk olduğunu belirterek “HDP Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır” ve “HDP istikrarı bozma ve kaos peşinde” sözleri ile Ajans Hafta Sonu programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın “Bugün HDP milletvekilleri Kandil'den, terörist başından talimat alıyorlar ve TBMM’de uygulamaya çalışıyorlar” ifadeleri de RTÜK’e şikayet edildi. HDP ayrıca; ATV Ana Haber’de ekrana getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın “Demirtaş 53 kişinin ölümüne sebep olmuş” sözlerinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret olduğunu iddia etti.

RTÜK, DİLEKÇELERİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDETTİ

İddiaların odağındaki tüm yayınlar incelendi. Üst kurul söz konusu kayıtları basın özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, şikayet dilekçelerinde yer alan yayın ilkesi ihlali iddialarının tamamını 6112 sayılı Kanun kapsamında oy çokluğuyla reddetti.