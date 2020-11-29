RTÜK'ten Mehmetçiğe hakarete ceza!

Katıldığı bir teşevizyon programında Sakarya'daki tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirmek isterken Türk orudusuna hakarette bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti kanadından gelen eleştirilerin akabinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da sessizliğini bozarak yayın hakkında inceleme başlatıldığı bilgisini duyurdu.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri kullanılırken CHP'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir. Kültürümüzde peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri aziz milletimizin yüz akıdır. Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri yer aldı.