RTÜK'ten yayın ihlali cezaları ile ilgili açıklama!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından (RTÜK), bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyadan yazılı açıklama yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine göre yasanın belirlediği müeyyidelerin uygulandığını ifade ederek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'da görev ve yetkileri gösterilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, tüm medya hizmet sağlayıcılarına eşit mesafede yaklaşarak düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.

RTÜK'ün bugün yapılan son toplantısında Üst Kurul uzmanlarınca hazırlanan raporların değerlendirildiği ve yasa ihlali yapan yayıncılara yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

RTÜK'ün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara ayrım yapmaksızın adil bir yaklaşım sergilemekte, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yapmaktadır. Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. RTÜK, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine göre yasanın belirlediği müeyyideleri uygulamaktadır."