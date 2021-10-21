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  3. RTÜK'ten yeni karar! Artık hepsi şifresiz yayınlanacak!

RTÜK'ten yeni karar! Artık hepsi şifresiz yayınlanacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bir süre önce başlatılan çalışma tamamlandı.. Buna göre şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olaylar listesinde güncellemeye gitti.

RTÜK'ten yeni karar! Artık hepsi şifresiz yayınlanacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olaylar listesini güncelledi. Güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul'un bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladığı ifade edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirmeye alan RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.

RTÜK'ten yeni karar! Artık hepsi şifresiz yayınlanacak!

Yeni listeye göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 madde şu şekilde:

1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları

2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları

5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları

6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması

7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

13) Akdeniz Oyunları

14) İstanbul Maratonu

15) Gazi Koşusu

16) İslam Dayanışma Oyunları

17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri

18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

19) Yunus Emre Şenlikleri

20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri

21) Nevruz Etkinlikleri

22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

RTÜK'ten yeni karar! Artık hepsi şifresiz yayınlanacak!

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