Ruan Cleiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Cleiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan Cleiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Cleiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan Cleiton 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ruan Cleiton Ferreira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Cleiton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruan Cleiton, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Ruan Cleiton'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruan Cleiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruan Cleiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ruan Cleiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan Cleiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan Cleiton şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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