Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan 21 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ruan Vinicius Silva de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Ruan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruan'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2019 yılında EC Lemense

5 Aralık 2019 yılında Chapecoense U20

14 Ocak 2020 yılında Retrô FC

14 Ekim 2020 yılında Vera Cruz-PE

31 Aralık 2020 yılında Retrô FC

12 Şubat 2021 yılında Vera Cruz-PE

31 Mayıs 2021 yılında Retrô FC

21 Ocak 2022 yılında Marcílio Dias

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

Ruan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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