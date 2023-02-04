Ruan Levine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Levine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan Levine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Levine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan Levine 19 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ruan Levine Camara Vitor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Levine Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Ruan Levine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ruan Levine'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruan Levine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruan Levine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ruan Levine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan Levine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2020 yılında Jacuipense-BA

1 Şubat 2021 yılında EC Vitória

11 Haziran 2021 yılında Jacuipense-BA

11 Eylül 2022 yılında SSA FC

20 Eylül 2022 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2023 yılında SSA FC

Ruan Levine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan Levine şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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