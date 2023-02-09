Ruan Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan Nascimento 20 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ruan Nascimento dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Nascimento Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Ruan Nascimento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ruan Nascimento'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruan Nascimento Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruannascimento/

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Ruan Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruan Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ruan Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Vitória

14 Mayıs 2021 yılında Atlético-MG B

23 Kasım 2021 yılında EC Vitória

Ruan Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan Nascimento şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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