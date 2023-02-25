Ruan Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan Renato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Renato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan Renato 14 Ocak 1994 tarihinde Paulínia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ruan Renato Bonifácio Augusto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Renato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Ruan Renato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ruan Renato'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruan Renato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruanrenato03/

Ruan Renato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruan Renato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruan Renato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan Renato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2015 yılında Santa Rita

11 Mayıs 2015 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2016 yılında Juventude

30 Kasım 2016 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2017 yılında Juventude

30 Ağustos 2017 yılında Guaratinguetá

31 Ağustos 2017 yılında Austria Wien

30 Haziran 2018 yılında Guaratinguetá

1 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

11 Ocak 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında EC Vitória

24 Ocak 2020 yılında Botafogo

21 Ekim 2020 yılında Ponte Preta

5 Ağustos 2021 yılında FK Qabala

Ruan Renato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan Renato şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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