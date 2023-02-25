Ruan Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruan Renato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruan Renato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruan Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruan Renato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Renato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan Renato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Renato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan Renato 14 Ocak 1994 tarihinde Paulínia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ruan Renato Bonifácio Augusto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Renato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Ruan Renato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ruan Renato'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruan Renato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruanrenato03/

Ruan Renato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruan Renato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruan Renato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan Renato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2015 yılında Santa Rita

11 Mayıs 2015 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2016 yılında Juventude

30 Kasım 2016 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2017 yılında Juventude

30 Ağustos 2017 yılında Guaratinguetá

31 Ağustos 2017 yılında Austria Wien

30 Haziran 2018 yılında Guaratinguetá

1 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

11 Ocak 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında EC Vitória

24 Ocak 2020 yılında Botafogo

21 Ekim 2020 yılında Ponte Preta

5 Ağustos 2021 yılında FK Qabala

Ruan Renato kimdir

Ruan Renato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan Renato şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paulínia Futebol Clube (SP), Red Bull Brasil (SP), Mogi Mirim Esporte Clube (SP)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruan Renato nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Xin Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xin Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abduhamit Abdugheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhamit Abdugheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abduhamit Abdugheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhamit Abdugheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sabuhi Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabuhi Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sabuhi Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabuhi Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi