Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Kayishema, Güney Afrika'da yakalandı

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Fulgence Kayishema, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Paarl kentinde gözaltına alındı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, dünyanın en çok aranan soykırım firarilerinden Kayishema'nın, IRMCT ile Güney Afrika polisinin ortak operasyonuyla Paarl kentinde yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Kayishema'nın Ruanda'da Tutsilere soykırım suçlamasıyla 2001'den beri arandığı belirtilerek "İddianamede Kayishema'nın diğer faillerle birlikte, 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürdüğü öne sürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Bu operasyonun Güney Afrika makamlarının desteğiyle başarıya ulaştığına işaret edilen açıklamada, Kayishema'nın yakalanması için Mozambik, Esvatini, ABD, Kanada ve İngiltere'den de yardım alındığı belirtildi.

Kayishema, 26 Mayıs'ta Cape Town Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

Ruanda Soykırımı

Ruanda Soykırımı, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükûmetin düşürülmesi ile son buldu.

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