Ruanda’da kan donduran olay: Mutfağından 10’dan fazla ceset çıktı

Ruanda'nın başkenti Kigali'ye bağlı Kicukiro banliyösinde 10'dan fazla kişiyi evinin mutfağında öldürdüğü ortaya çıkan seri katil yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ruanda’da kan donduran olay: Mutfağından 10’dan fazla ceset çıktı

Ruanda'nın başkenti Kigali'ye bağlı Kicukiro banliyösinde 10'dan fazla kişiyi evinin mutfağında öldürdüğü ortaya çıkan seri katil yakalandı.

Afrika ülkesi Ruanda'da kan donduran bir olay yaşandı. Başkent Kigali'ye bağlı Kicukiro banliyösünde polis, 34 yaşındaki bir adamın kirasını ödememesi üzerine evde tahliye çalışmalarına başladı. Polis söz konusu evin mutfağında yaptığı incelemelerde çoğunluğu kadın olmak üzere 10'dan fazla kişinin cesedine ulaştı. Gözaltına alınan 34 yaşındaki seri katilin suçunu itiraf ettiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Boğarak öldürmüş

Ruanda Soruşturma Bürosu Sözcüsü Thierry Murangira olaya ilişkin yaptığı açıklamada katili karakola götürürken kavga çıkardığını belirterek, "Katilin özür dileyerek ağlaması şüphelerimizi arttırdı. Karakolda bazı insanları öldürdüğünü itiraf etti ve hakkında soruşturma başlatıldı. Katil çoğunluğu hayat kadını olan kurbanlarını evine çekerek, telefonlarını ve eşyalarını çalmış. Ardından onları boğarak öldürmüş ve kiraladığı evin mutfağında kazılmış bir çukura gömmüş" dedi.

Murangira ayrıca mutfakta çok sayıda cesedin bulunduğunu ancak net sayının adli tıp incelemelerinin ardından belli olacağını söyledi.

Daha önce de gözaltına alınmış

Seri katilin geçtiğimiz Temmuz ayında bazı kadınları soyduğu, cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ancak suçlamalar hakkında yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı belirtildi. Seri katile yönelik ise resmi suçlama yönetilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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