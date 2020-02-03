Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'de okuyan ve genel kurul için Düzce Üniversitesinde bir araya gelen 140 Ruandalı öğrenci Akçakoca Belediyesi tarafından ağırlandı. Akçakocaa Belediyesi nikah salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yanmaz, "Hepinizi burada görmekten çok mutluyuz.İnşallah Akçaoca'yı sevmişsinizdir. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz inşallah gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde irtibata geçerek farklı organizasyonlarda da belediye olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki dostluğu canı yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA