Ruanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ruanda'nın Bayrağı Nasıldır?
Ruanda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ruanda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ruanda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Ruanda ya da resmî adı ile Ruanda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı Kivu Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır.
Ruanda'nın Başkenti?
“Kigali” şehri Ruanda'nın başkentidir.
Ruanda'nın Para Birimi Nedir?
“Ruanda Frangı” Ruanda'nın para birimidir.
Ruanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ruanda'nın telefon alan kodu : + 250
Ruanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Ruanda
Ruanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kigali
Ruanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Rwanda
Ruanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Kigali
Ruanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca, Kinyarwanda, İngilizce