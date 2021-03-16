Ruanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ruanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Ruanda ya da resmî adı ile Ruanda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı Kivu Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır.

Ruanda'nın Başkenti?

“Kigali” şehri Ruanda'nın başkentidir.

Ruanda'nın Para Birimi Nedir?

“Ruanda Frangı” Ruanda'nın para birimidir.

Ruanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ruanda'nın telefon alan kodu : + 250

Ruanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Ruanda

Ruanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kigali

Ruanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Rwanda

Ruanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kigali

Ruanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca, Kinyarwanda, İngilizce

Ruanda'nın Bayrağı Nasıldır?