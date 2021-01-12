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Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranında sunduğu İbo Show'un konukları arasında olan Rubato grubunun solisti Özer Arkun merak konusu oldu. Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bu hafta İbo Show'un konukları arasında olan Rubato grubunun solisti Özer Arkun merak konusu oldu. Biz de Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

RUBATO SOLİSTİ ÖZER ARKUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.

Albümleri:

Yağmurlar

İKİ

Rubato Bir / One

ÜÇ

Anason Kokan Şarkılar

Rubato ve Arkadaşları

Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Şarkıları:

Kal Benim İçin (feat. Simge)

Unuturum Diye Yorma Kendini

Alma Ahımı

Kaç Kadeh Kırıldı (Unutamadım)

Canım Efendim (feat. Hakan Altun)

Bir Gülü Sevdim (feat. Buray)

Yıkılmışım Ben

Akşam Güneşi (feat. Tuğçe Kandemir)

Sus (feat. Simge)

Yorgun Yıllarım (feat. Eli Türkoğlu)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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