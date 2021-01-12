Rubato solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun'un suçu ne? Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı B.Y’yi darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun bugün savcı karşısına çıkacak. Peki Rubato solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun'un suçu ne?

RUBATO SOLİSTİ ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.

Albümleri:

Yağmurlar

İKİ

Rubato Bir / One

ÜÇ

Anason Kokan Şarkılar

Rubato ve Arkadaşları

Popüler Şarkıları:

Kal Benim İçin (feat. Simge)

Unuturum Diye Yorma Kendini

Alma Ahımı

Kaç Kadeh Kırıldı (Unutamadım)

Canım Efendim (feat. Hakan Altun)

Bir Gülü Sevdim (feat. Buray)

Yıkılmışım Ben

Akşam Güneşi (feat. Tuğçe Kandemir)

Sus (feat. Simge)

Yorgun Yıllarım (feat. Eli Türkoğlu)

ÖZER ARKUN SUÇU NE?

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., ünlü şarkıcı tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

B.Y. ifadesinde Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle, tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti. B.Y. "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım" dedi.

Kendisini yatak odasına kilitleyerek koruma altına aldığını söyleyen B.Y., "10-15 dakika özür diledi. Kapıyı açtığımda öpmeye çalıştı, benden uzaklaşmasını istediğimde ise kafama suratıma yumruk attı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götüreceğini söyledi. Hastaneye gittik. Korktuğumdan merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim" iddiasında bulundu.