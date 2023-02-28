Ruben Abrahamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Abrahamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Abrahamyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Abrahamyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Abrahamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Abrahamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Abrahamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Abrahamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Abrahamyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Abrahamyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Abrahamyan 7 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռուբեն Աբրահամյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Abrahamyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erewan II futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erewan II takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Abrahamyan'nin BKMA Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Abrahamyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Abrahamyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Abrahamyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Abrahamyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Urartu II

2 Mart 2022 yılında BKMA Erewan II

Ruben Abrahamyan kimdir

Ruben Abrahamyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Abrahamyan şuan BKMA Erewan II takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Abrahamyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Abrahamyan nereli

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