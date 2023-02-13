Ruben Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Alcaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Alcaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Alcaraz 1 Mayıs 1991 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Alcaraz Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Alcaraz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Ruben Alcaraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Alcaraz'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Alcaraz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruben_alcaraz91/

Ruben Alcaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Alcaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Alcaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Alcaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2008 yılında Damm U19

1 Temmuz 2009 yılında UA Horta

1 Ocak 2010 yılında Gramenet B

1 Ocak 2012 yılında Gramenet

1 Temmuz 2012 yılında AE Prat

11 Temmuz 2014 yılında CE L'Hospitalet

1 Temmuz 2015 yılında Girona FC

11 Temmuz 2017 yılında UD Almería

30 Haziran 2018 yılında Girona FC

3 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

20 Ocak 2022 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2022 yılında Cádiz CF

Ruben Alcaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Alcaraz şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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