Ruben Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Alves 7 Eylül 1994 tarihinde Río de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén González Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Alves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal International Sports yapmaktadır. Ruben Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Alves'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santutxu

1 Temmuz 2015 yılında SD Amorebieta

1 Temmuz 2017 yılında Barakaldo CF

14 Temmuz 2018 yılında Atl. Baleares

7 Temmuz 2019 yılında UD Ibiza

1 Temmuz 2022 yılında Racing

Ruben Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Alves şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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