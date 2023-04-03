Ruben Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ruben Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Amaral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.