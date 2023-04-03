Ruben Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruben Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruben Amaral 4 Ocak 2001 tarihinde Trofa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Alexandre Ramos Amaral şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruben Amaral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Amaral, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Amaral'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ruben Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruben Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2017 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
1 Temmuz 2021 yılında FC Vizela U23
1 Eylül 2022 yılında Mafra A23
Ruben Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruben Amaral şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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