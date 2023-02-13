Ruben Bover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Bover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Bover adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Bover Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Bover 24 Haziran 1992 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Bover Izquierdo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Bover Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Ruben Bover, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 9 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Ruben Bover'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Bover Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Bover isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Bover Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Bover futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2010 yılında Halesowen

1 Temmuz 2011 yılında Charlton Ath

27 Ocak 2012 yılında San Roque Lepe

30 Haziran 2012 yılında Charlton Ath

9 Şubat 2013 yılında New York RB

15 Nisan 2015 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2015 yılında New York RB

2 Aralık 2015 yılında NY Cosmos

27 Ocak 2017 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

9 Aralık 2018 yılında FC Andorra

Ruben Bover Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Bover şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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