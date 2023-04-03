Ruben Candal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Candal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Candal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Candal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Candal 6 Ocak 2003 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Manuel Oliveira Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Candal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STV yapmaktadır. Ruben Candal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Candal'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Candal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Candal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Candal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Candal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19

18 Temmuz 2021 yılında Leixões A23

Ruben Candal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Candal şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Candal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Candal (2012-16), FC Porto (2016-21), Leixões SC (2021-22);

Portekiz U16 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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